- El intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, cerró el 2016 con una visita a los estudios de Radio La Voz donde hizo un balance de la gestión: entre otros temas, elogió la gestión de Macri, señaló que hay proyectos en marcha "que nunca me imaginé" para Paraná, y destacó que el 2017 será un año donde se hará hincapié en mejorar la infraestructura para los servicios básicos a la ciudadanía

- El la intersección de calles Almafuerte y Soler, un Fiat 128 que esperaba el semáforo, fue colisionado desde atrás por una Fiat Doblo; Afortunadamente no hay lesionados

- Tras la salida del economista y de Isela Costantini, Macri evalúa la continuidad de otros miembros del Gabinete que no lo convencen; ¿Prat-Gay ya tiene nuevo cargo?

- Los resultados de la autopsia a George Michael no son concluyentes y se llevarán a cabo más exámenes, según la policía del Reino Unido

- Caía un fuerte chaparrón en la zona y, por el agua acumulada, un vehículo en el que se conducían dos personas despistó y cayó a un zanjón; Los ocupantes no sufrieron heridas de consideración

- La causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios por presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado a la Amia recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, según determinó el sorteo de rigor realizado esta mañana por la Cámara Federal porteña tras el fallo de Casación que ordenó abrir una investigación en base a la denuncia que realizara el fallecido fiscal Alberto Nisman