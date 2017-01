- La provincia, a través del Ministerio de Salud, reiteró que los entrerrianos que veraneen en la zona costera de Brasil, tanto norte como sur, no deben presentar como requerimiento obligatorio la vacuna contra la fiebre amarilla ya que esas áreas no representan riesgos para adquirir esta enfermedad; Actualmente esta vacuna está indicada en el Reglamento Sanitario Internacional para ingresar al país en Tailandia, Bahamas y Sudáfrica

- El entrenador de la Selección Argentina Sub 20 destacó la actitud de sus dirigidos al poder lograr, con un hombre menos, el empate frente a Perú, en el debut en el Torneo Sudamericano; "No me voy conforme pero si satisfecho", señaló el DT